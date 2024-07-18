В Мариуполе чеченец заехал на пляж на внедорожнике и устроил перепалку с отдыхающими

Жители Мариуполя повздорили с уроженцем Чечни, который припарковал свой внедорожник на пляже. Видео с перепалкой опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел на пляже Песчаный. Уроженец Урус-Мартановского района Чечни, по данным канала, последние годы живет в Симферополе. В один из дней он вместе со своей семьей заехал прямо на пляж с другими отдыхающими на белом внедорожнике Lexus, который зарегистрирован на его мать.

Отдыхающие возмутились и попросили убрать машину, однако начался конфликт. Когда недовольная жительница Мариуполя попыталась снять номера машины на телефон, ей начали угрожать в том числе разбить телефон. После этого хозяин иномарки выхватил телефон и заявил, что никуда не уедет, пока не искупается.

По данным канала, мужчина на видео — 38-летний Ильяс В, у которого есть своя строительная фирма с выручкой за 2023 свыше 50 млн рублей. В разговоре с «Осторожно, новости» он признался, что участвовал в конфликте. Но в его версии случившегося сами местные первые начали конфликтовать, провоцировать и «кричать лозунги».

Ильяс предложил «найти полную версию видео» и сказал, что запрещает публиковать информацию об инциденте. «Получите полное видео без вырезок, тогда поймете, кто себя по хамски вел, кто обзывался, матерился и был пьяный», — сказал он в разговоре с журналистом.

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