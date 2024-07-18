Минпромторг РФ намерен судиться с иностранным акционером Highland Gold

Министерство промышленности и торговли РФ подало иск против горнодобывающей компании Highland Gold Mining Ltd., которая является иностранным акционером производителя золота Highland Gold. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

В материале уточняется, что ведомство обратилось в Арбитражный суд Московской области. При этом исковое заявление было подано еще 17 июля.

Суть претензий в настоящее время не уточняется. Известно только, что суд принял иск к производству и назначил его рассмотрение на 8 августа.

Журналисты добавили, что третьими лицами в рамках этого дела являются акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» и МКАО «Хайленд голд». Представители Highland Gold пока никак не комментировали ситуацию.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий проведение сделки по покупке 100% акций международной компании акционерное общество «Хайленд голд». Последняя принадлежит Highland Gold Mining Ltd., которая занимается добычей золота на территории Чукотского автономного округа и Хабаровского края. Также фирма работает на территории Забайкальского и Камчатского краев, и имеет активы в Киргизии.

Ранее США ввели санкции в отношении Highland Gold и ее владельца.