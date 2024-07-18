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Врачи Подмосковья извлекли из горла двухлетней девочки кусок проволоки

В Подмосковье врачи достали из горла двухлетней девочки кусок проволоки

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Министерство здравоохранения Московской области

Медики Подмосковья спасли девочку, в горле которой обнаружили кусок проволоки. Об этом сообщает минздрав региона.

Семья не сразу обратилась за помощью. По словам родителей, двухлетняя дочь неделю назад подавилась и в течение недели во время приема пищи чувствовала боль.

Врачи выяснили, что дискомфорт ребенку доставляла проволока длиной больше двух сантиметров. С помощью эндоскопической техники они достали предмет.

По словам специалистов, семья вовремя обратилась за помощью. Если бы они пришли в больницу позже, у пациентки могли появиться гнойные осложнения.

«Сейчас с малышкой все хорошо, она уже выписана домой», – поделились в ведомстве.

В минздраве призвали не оставлять детей без присмотра, в том числе и в случаях, когда они могут взять маленькие предметы.

До этого в Татарстане медики спасли трехлетнего ребенка, который проглотил гвоздь. Предмет он проглотил во время игры и сразу обратился к матери.

Гвоздь расположился поперек двенадцатиперстной кишки. Предмет «стащили» в желудок и только после этого извлекли. Спустя несколько дней пациента отпустили домой.

Ранее врачи Подмосковья извлекли из уха школьницы живую муху.

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