Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через «Госуслуги»

Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги», назвав ее фейком. Это заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на «Госуслугах», — фейк», — говорится в сообщении.

Минцифры подчеркнуло, что на «Госуслугах» нет возможности купить или продать недвижимость. Однако на портале можно подать заявление в Росреестр о запрете на регистрационные действия с недвижимостью.

В ведомстве отметили, что в результате без личного присутствия собственника будет невозможно совершать какие-либо действия с недвижимостью. Это позволит обезопасить имущество.

До этого юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала, что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Для этого им якобы нужно завладеть электронной цифровой подписью жертвы, а также получить доступ и к документам настоящего владельца подписи — паспорту, ИНН и СНИЛС.

До этого юрист назвал три незаконные схемы с переоформлением квартир.