«Ногти вырвали с корнем»: российские туристки пожаловались на избиение турецкой полицией

Российские туристки полтора месяца не могут покинуть Турцию после инцидента в аэропорту Антальи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как рассказала 48-летняя москвичка в беседе со СМИ, она и ее 38-летняя подруга прибыли на отдых на турецкий курорт. Перед вылетом, еще в России, они купили бутылку с алкоголем и отпили из нее часть содержимого, чтобы лететь было не страшно. По словам женщины, на паспортном контроле в принимающей стране ее подругу пропустили без проблем, а к ее документам якобы возникли вопросы, поэтому ее в Турцию не пустили.

«Меня по неизвестным причинам задержали. Сказали отойти назад. Я отошла назад. Прошло 5-10 минут, ко мне подошли — руки за спину, головой вниз — и повели меня в участок полиции, который находится в аэропорту. Минут через 10-15 ко мне подошла подруга. Достала из кармана телефон и на нее напал полицейский, начал у нее отнимать телефон. Соответственно она пыталась удержать его, у нее вырвали ногти с корнем», — рассказала потерпевшая.

Женщина добавила, что подруга доставала телефон, чтобы с кем-то связаться, а не снимать, но правоохранители, видимо, подумали иначе.

Россиянка утверждает, что позже к ним пришла женщина-полицейская, которая била и ее, и ее подругу по голове и по лицу. Их держали в изоляторе временного содержания.

Женщинам запретили выезд из страны, сейчас им грозит до трех лет тюремного заключения за сопротивление полиции. Туристки рассказали, что сняли на последние деньги квартиру. Женщины, по их словам, мечтают быстрее вернуться на родину, но пока не понимают, как это возможно сделать.

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