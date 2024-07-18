Украина с помощью FPV-дрона атаковала село Отрадное в Белгородской области

В селе Отрадное Белгородского района Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате атаки машина врезалась в забор частного дома и загорелась, водитель не пострадала. Ранения получили трое человек, оказавшиеся в момент атаки рядом.

«Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу», — написал Гладков.

Еще двум пострадавшим — 17-летнему подростку и женщине — медики оказали медпомощь на месте, от госпитализации они отказались.

До этого Гладков сообщил, что более 70 жителей Белгородской области, пострадавших при ударах ВСУ, находятся в больницах региона и Москвы, восемь из них — дети.

17 июля Гладков сообщил, что ВСУ атаковали семь населенных пунктов в Белгородской области.

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