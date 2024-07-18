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Российские таможенники задержали иностранца с ломом золота на миллионы рублей

В Шереметьево гражданин Ирана пытался вывезти из РФ лом золота на 5 млн рублей

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Федеральная таможенная служба

Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали контрабандиста, который пытался вывезти из России лом золота. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила в официальном Telegram-канале.

«37-летний иранец был остановлен на «зеленом» коридоре. При осмотре его чемодана инспекторы обнаружили зип-пакеты, в которых находились металлические пластины и гранулы, зубные коронки, части ювелирных украшений и предметы, напоминающие монеты», — рассказали инспекторы.

Мужчина пояснил, что товар якобы приобрел его друг и попросил его доставить изделия в Иран. О том, сколько стоят изделия и о необходимости их декларирования иностранец не знал.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит по нему от трех до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

До этого житель Амурской области добыл золота на 70 млн рублей, попытался его продать и стал фигурантом уголовного дела.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду украшений на 21 млн рублей.

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