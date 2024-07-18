Жители Уфы пожаловались на неприятный запах в городе

Жители микрорайона Черниковка в Уфе сообщают о неприятном запахе, напоминающем газ, на улице. Подробности приводит UfacityNews.ru.

«Граждане отмечают, что из-за загазованности и воздуха им буквально нечем дышать. Жители интересуются, принимают ли власти какие-то меры и в чем причина появления неприятного запаха», — пишет источник.

В региональном Минэкологии отметили, что в Уфе не зафиксировано избыточных превышений вредных веществ в воздухе. Все в пределах нормы.

До этого массовое отравление произошло в Буйнакске. Кишечную инфекцию выявили у более чем 270 человек после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позже количество обратившихся за помощью возросло до 84. Часть пациентов хотели покинуть больницу из-за улучшения самочувствия, но медики настояли на продолжении лечения.

Ранее в детском лагере в Крыму более 20 человек попали в больницу с отравлением.