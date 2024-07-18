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В вузах России хотят убрать иностранный софт при обучении строителей

Вузам России предложили отказаться от иностранного софта при обучении строителей

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Вузам и колледжам в России предлагают запретить применять иностранный софт при обучении на строительные специальности. Письмо с таким предложением ассоциация «Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования» (НОТИМ) отправила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, Минцифры и Минстрою, передает РБК.

НОТИМ объединяет ключевых разработчиков российского программного обеспечения для строительного комплекса, а также заказчиков, застройщиков и других представителей отрасли. В ассоциации утверждают, что студентам следует обучаться только на отечественных решениях, чтобы в будущем уметь работать с ними при трудоустройстве.

Президент НОТИМ и руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов сообщил, что большинство учебных заведений Москвы уже перешли на отечественный софт для строительства при обучении студентов, но в других регионах России достаточно часто обучают работать на иностранном программном обеспечении, а российское представлено минимально или его нет вообще.

Ранее сообщалось, что промышленность России готова к новому этапу импортозамещения софта.

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