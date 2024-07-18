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В столице завершилась регистрация кандидатов на выборы в Мосгордуму

Более 380 кандидатов выдвинулись на выборы в Мосгордуму

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Регистрация кандидатов на выборы в Московскую городскую Думу завершилась 17 июля. Всего выдвинулись 389 кандидатов, из которых 291 от политических партий, а 98 – самовыдвиженцы, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.

В результате было зарегистрировано 290 кандидатов, 16 кандидатам было отказано в регистрации, а 83 отказались от участия в выборах или их отозвали политические партии.

По информации Мосгоризбиркома, было зарегистрировано 44 кандидата от партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 43 – «Единая Россия», 23 – «Коммунисты России», 7 – «Зеленые», 42 – ЛДПР, 45 – «Новые люди», 45 – «Справедливая Россия».

Также был зарегистрирован 41 самовыдвиженец.

Напомним, выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в столице с 6 по 8 сентября. Проголосовать можно будет не только на участке, но и в онлайн-формате.

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