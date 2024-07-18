Вакциной «Конвасэл» привились от ковида около 160 тысяч человек

Около 160 тысяч человек привились вакциной от коронавируса «Конвасэл» за первое полугодие текущего года, всего привиты свыше 375 тыс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«За первое полугодие 2024 г. вакциной «Конвасэл» привито порядка 160 тысяч человек, всего вакцинировано свыше 375 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди граждан, которые привились вакциной «Конвасэл», составляет около 0,3%. При этом тяжелых случаев течения болезни не отмечено.

По информации ФМБА, вакцина против коронавируса «Конвасэл» поставляется в 42 региона России. По данным агентства, созданные специально для производства новой вакцины Цеха рекомбинантных препаратов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА позволяют производить до трех миллионов доз вакцины в месяц. Такая цифра может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения, а также провести вовремя вакцинацию пациентов из групп риска.

В марте ФМБА России рассказало, что получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от ковида «Мир-19». Агентство подчеркнуло, что доклинические и клинические исследования препарата показали его эффективность и безопасность.

Ранее в России прокомментировали информационную кампанию США против вакцин.