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Вакциной «Конвасэл» привились от ковида около 160 тысяч человек

ФМБА: за первое полугодие вакциной «Конвасэл» привились около 160 тысяч человек

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Павел Львов/РИА Новости

Около 160 тысяч человек привились вакциной от коронавируса «Конвасэл» за первое полугодие текущего года, всего привиты свыше 375 тыс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«За первое полугодие 2024 г. вакциной «Конвасэл» привито порядка 160 тысяч человек, всего вакцинировано свыше 375 тысяч человек», — говорится в сообщении.

В агентстве добавили, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди граждан, которые привились вакциной «Конвасэл», составляет около 0,3%. При этом тяжелых случаев течения болезни не отмечено.

По информации ФМБА, вакцина против коронавируса «Конвасэл» поставляется в 42 региона России. По данным агентства, созданные специально для производства новой вакцины Цеха рекомбинантных препаратов Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА позволяют производить до трех миллионов доз вакцины в месяц. Такая цифра может полностью обеспечить потребность системы здравоохранения, а также провести вовремя вакцинацию пациентов из групп риска.

В марте ФМБА России рассказало, что получило постоянное регистрационное удостоверение на препарат от ковида «Мир-19». Агентство подчеркнуло, что доклинические и клинические исследования препарата показали его эффективность и безопасность.

Ранее в России прокомментировали информационную кампанию США против вакцин.

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