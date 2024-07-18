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Мэр Екатеринбурга признал, что в некоторых школах ученики не знают русский

Мэр Екатеринбурга Орлов: в ряде школ преобладают не знающие русского языка дети

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Shutterstock

В Екатеринбурге есть школы, где большую часть занимают не знающие русского языка ученики. Об этом глава города Алексей Орлов сообщил в своем Telegram-канале.

Он заявил, что из-за этого учителям приходится «прикладывать особые усилия» для работы с учениками. Орлов отметил, что администрация города собирается поощрять работающих с не знающими русского языка детьми учителей

Помимо этого, в Екатеринбурге планируют расширить число школ, где изучать язык смогут не только дети, но и их родители, добавил губернатор. Мэр подчеркнул, что считает приоритетной задачей поддерживать гармоничные отношения между представителями разных народов и конфессий.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию, их детей планируют брать в школы после базового экзамена по русскому языку, а набирать на работу иностранцев будут с помощью единой системы «управляемого найма».

Ранее стало известно, что в Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и гостиницах.

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