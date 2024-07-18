В Роспотребнадзоре рассказали о холере в странах БРИКС

Заболеваемость холерой регистрируют ежегодно в пяти странах БРИКС, за полгода 2024 года текущего года зафиксировали 20 тыс. случаев заболевания. Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе международной конференции «Биоугрозы и патогены. Ответ БРИКС», передает ТАСС.

«В пяти странах БРИКС регистрируется заболеваемость холерой, за шесть месяцев 2024 года уже более 20 тыс. случаев», — сказала она.

До этого в Роспотребнадзоре не подтвердили случаи заболеваний холерой в Херсонской области.

В конце июня из Херсонской области и контролируемого Украиной города Херсона стали поступать сообщения о холере. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что появлению вспышки заболевания способствовало наводнение, которое произошло после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

По его словам, на левом берегу Днепра российские специалисты провели работы по обеззараживанию и санитарной обработке местности, однако на подконтрольной Киеву части региона «никто ничего не делал в этом направлении». Подробнее об этой проблеме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иммунолог рассказал, как происходит заражение холерой.