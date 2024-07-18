Россиянин украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома

В Приморском крае мужчина совершил хищение оружия и боеприпасов и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе краевой судебной системы.

Инцидент произошел в городе Артем. Злоумышленник 1997 года рождения незаконно проник в квартиру и забрал из сейфа четыре ружья с патронами. Чтобы проверить работоспособность оружия, мужчина вышел во двор и совершил несколько выстрелов.

Приморца задержали. Его будут судить по статьям «Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему» и «Хулиганство» УК РФ. Артемовский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

До этого в Красноярске сотрудник ресторана открыл огонь по посетителю и ранил его в голову. Между посетителем и работником произошел конфликт на бытовой почве. В результате потасовки сотрудник кафе произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в оппонента, две пули попали мужчине в голову.

Ранее подросток открыл стрельбу по своей опекунше после бытового конфликта.