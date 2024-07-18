Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома

Приморец украл четыре ружья и начал стрелять из них во дворе дома

close
100%
Depositphotos

В Приморском крае мужчина совершил хищение оружия и боеприпасов и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе краевой судебной системы.

Инцидент произошел в городе Артем. Злоумышленник 1997 года рождения незаконно проник в квартиру и забрал из сейфа четыре ружья с патронами. Чтобы проверить работоспособность оружия, мужчина вышел во двор и совершил несколько выстрелов.

Приморца задержали. Его будут судить по статьям «Хищение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему» и «Хулиганство» УК РФ. Артемовский районный суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

До этого в Красноярске сотрудник ресторана открыл огонь по посетителю и ранил его в голову. Между посетителем и работником произошел конфликт на бытовой почве. В результате потасовки сотрудник кафе произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в оппонента, две пули попали мужчине в голову.

Ранее подросток открыл стрельбу по своей опекунше после бытового конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами