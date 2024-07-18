Российский школьник нашел боеприпас на полигоне и пострадал от взрыва

В Ленобласти школьника госпитализировали после прогулки по полигону. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в поселке Каменка. Подростки отправились на полигон, где нашли боеприпас и подожгли. Предмет взорвался, из-за чего 14-летний юноша попал в больницу. Медики диагностировали у него проникающее ранение левого глаза. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщает 47channel, молодой человек обратился к врачам самостоятельно. На данный момент специалисты ответственных ведомств выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Подмосковье контрактника задержали и отправили в полицию за подрыв гранаты в военкомате. Известно, что мужчина пришел в комиссариат, чтобы продлить больничный лист после ранения.

По какой причине россиянин так поступил, неизвестно. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее россиянка нашла в сарае динамит и патроны.