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Россиянам рассказали об особенностях барре-фитнеса

Хореограф Пушкарева: барре-фитнес подойдет новичкам

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Depositphotos

Барре-фитнес подойдет не только для тех, кто занимался хореографией, но и для новичков в этой сфере. Об этом рассказала хореограф Татьяна Пушкарева, передает Pravda.Ru.

Она пояснила, что барре основано на сочетании балетных упражнений, функционально-силового тренинга, йоги и пилатеса. По ее словам, такие упражнения будут нагружать все группы мышц.

«В среднем за месяц барре можно прийти в хорошую физическую форму при условии, что вы действительно будете погружены в тренировку. Происходит укрепление мышц, снижение жировой прослойки, постановка осанки, даже изменение походки», — отметила Пушкарева.

Фитнес-директор Евгений Мосалев до этого говорил, что берпи является одним из самых сложных комплексных упражнений со своим весом, оно является многосуставным и высокоинтенсивным. При этом он уточнил, что это упражнение подойдет не всем. Поэтому перед его выполнением тем, у кого есть проблемы с коленным или плечевым суставами, а также позвоночником, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Ранее россиянам объяснили, как фитнес спасает семейные пары от измен и разводов.

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