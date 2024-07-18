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Россиянам объяснили, как правильно стерилизовать банки для заготовок

Доцент Мясникова: банки для заготовок можно стерилизовать в микроволновке

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Банки для заготовок важно правильно стерилизовать, потому что иначе в емкости может развиться микрофлора, которая приведет к порче продуктов. Об этом «Москве 24» рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

По ее словам, самыми эффективными способами являются стерилизация на пару, в микроволновке и духовом шкафу, на это в среднем уйдет около 20 минут.

«Их нужно ставить в холодную духовку, иначе они могут лопнуть. Затем устанавливаем температуру в 110 градусов и, когда печь нагреется до нужных значений, засекаем минут 20, чтобы процесс прошел как положено», — уточнила Мясникова.

Предварительно эксперт рекомендует промыть тару с моющим средством или содой и очистить от грязи фрукты и овощи, которые пойдут на заготовки. После закручивания крышки нужно проверить герметичность банки — перевернуть заготовку и убедиться, что из банки не вытекает рассол, заключила она.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург до этого рассказал «Газете.Ru», что при изготовлении домашней консервации стоит отдать предпочтение заготовкам со специями, оливковым маслом и свести к минимуму добавление соли.

Ранее россияне ответили, делают ли они домашние заготовки.

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