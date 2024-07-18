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Подросток, выкинувший девочку с 17-го этажа в Ижевске, подвергался буллингу

Kp.ru: над скинувшим ребенка с 17-го этажа в Ижевске юношей издевались в школе

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Shutterstock

Близкие молодого человека, который выбросил из окна ребенка в Ижевске, поделились подробностями его жизни. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам окружения, 17-летний юноша не пил, не курил и не принимал наркотики. Близкие не понимают, как он сошелся с пострадавшей девочкой.

«Он был безобидным. И в семье никто не может понять, как с ним оказалась эта маленькая девочка», — поделилась двоюродная сестра школьника.

В беседе с журналистами одноклассники молодого человека заявили, что он всегда был замкнутым и «сам себе на уме». В школе у него не было друзей, учащийся постоянно «что-то бубнил себе под нос». За необычное поведение его дразнили, но не били.

Одноклассница полагает, что эмоции от издевательств накапливались. После шуток мог повести себя грубо, но никогда не применял силу.

О произошедшем стало известно накануне. По предварительным данным, молодой человек выбросил 12-летнего ребенка с высоты и прыгнул за ней с 17-го этажа. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее психологи предупредили об опасности буллинга для здоровья детей.

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