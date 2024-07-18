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Москвичам рассказали, когда можно увидеть пик метеорного потока Персеиды

Астроном Рублева: пик потока Персеиды будет виден в Москве в ночь на 13 августа

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа, в этот период ожидается более 100 светящихся метеоров в час. Об этом »Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

При этом она уточнила, что в целом звездопад можно будет наблюдать с 17 июля по 24 августа. По ее словам, лучше всего явление будет заметно в период ясного неба за городом, где не так много искусственного освещения. Смотреть на юго-восток, туда, где находится созвездие Персея, боковым зрением, добавила Рублева.

«Метеорные частицы не будут сыпаться в большом количестве. Они влетают поодиночке, а иногда их бывает сразу несколько, но они пролетают очень быстро. Прямым взглядом уловить их достаточно сложно», — заключила она.

До этого Фаина Рублева говорила, что жители Москвы и Московской области увидят вспышки метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Наблюдать за потоком, по ее словам, можно будет с 12 июля по 23 августа, при этом пик придется на ночь с 30 по 31 июля.

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