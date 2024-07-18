Опрошенные россияне назвали самые престижные профессии

Опрошенные россияне считают самой престижной работу ученого и IT-специалиста. Об этом сообщило РБК со ссылкой на совместное исследование компании «Роквул» и сервиса hh.ru.

Опрос провели на сайте HH.ru в июне 2024 года, в нем приняли участие 1689 соискателей вакансий в РФ.

IT-профессии назвали престижными 51% опрошенных, исследователя или ученого — 38%, инженера — 37%. В топ-5 престижных специальностей также вошли врачи и медсестры (30%) и творческие профессии (14%).

Также опрос показал, что 43% россиян считают, что за последние 10 лет отношение к рабочим специальностям стало лучше. В то же время 33% респондентов России не отметили никаких перемен.

До этого опрос показал, что россиянам в среднем необходимо получать ежемесячно 205,7 тыс. рублей, чтобы быть счастливыми — об этом сообщили участники соответствующего исследования.

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