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Жена Познера опровергла сообщения о его госпитализации

Жена Владимира Познера назвала чушью сообщения о госпитализации журналиста

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Антон Денисов/РИА Новости

Жена российского журналиста и телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла сообщения о его госпитализации. Ее слова приводит RT.

Женщина назвала чушью сведения о том, что ведущий попал в больницу из-за онкологического заболевания. Она также заявила, что ее супруг не проходил химиотерапию.

При этом Соловьева не уточнила, где в настоящее время находится Познер.

18 июля Telegram-канал Mash сообщил, что Познер попал в больницу. У него якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи.

По данным канала, в прошлом месяце 90-летний телеведущий обратился к медикам с жалобами на самочувствие. Его положили в палату и якобы провели курс химиотерапии, не менее суток Познер провел под капельницами. Сейчас он, предположительно, наблюдается у онколога.

По словам самого телеведущего, впервые у него нашли онкологическое заболевание в 59 лет во время жизни в Нью-Йорке — рак простаты. Тогда его успешно прооперировали. В 80 лет у Познера диагностировали рак кишечника.

Ранее в Москве госпитализировали 48-летнего актера Михаила Руденко, сыгравшего одного из врачей в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

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