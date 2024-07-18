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В Томской области мигрантам запретят работу в нескольких сферах

В Томской области мигрантам запретят работать в такси, торговле и гостиницах

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мигрантам в Томской области запретят работать в такси, общепите, рознице и других сферах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

«Проработали вопрос об ограничении деятельности мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал он.

По словам Мазура, с 1 ноября текущего года мигранты не смогут работать в такси и городском транспорте, в производстве продуктов питания, розничной торговле, в гостиничном и ресторанном бизнесе, в сфере по подбору персонала, в обеспечении безопасности, а также в сфере общего, среднего профессионального и высшего образования, в физкультуре и спорте.

По его мнению, такая мера разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы Томской области.

«Будем развивать кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона за счёт отечественных специалистов, прививая любовь к труду», — добавил Мазур.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что семьям нетрудоустроенных мигрантов могут запретить въезд в Россию, их детей планируют брать в школы после базового экзамена по русскому языку, а набирать на работу иностранцев будут с помощью единой системы «управляемого найма».

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.

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