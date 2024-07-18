В Приморье на заводе пытались поймать тигра, используя собаку как приманку

В Приморском крае заметили собаку на привязи, которую, предположительно, сделали приманкой для хищника. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Пластун. Местные жители обратили внимание на животное, которое кто-то оставил на цепи на местном предприятии.

«Предположительно, ее привязали для приманки тигрицы, которая периодически заходит на территорию завода», — поделились в ведомстве.

На данный момент проводится проверка. В произошедшем правоохранители усмотрели признаки жестокого обращения с животными. За подобное преступление можно лишиться свободы на срок до трех лет.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники МВД заинтересовались ситуацией после публикации ролика в социальных сетях. На нем заметно, как собака на привязи сидит в деревянной ограде, около входов лежат капканы.

По словам главы центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такая ловушка не поможет спастись от хищника. Поймать его таким образом нельзя. Если же тигр попадет в капкан, то станет опасным для местных жителей.

Ранее Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми.