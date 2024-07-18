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Стало известно о сотнях россиян, ждущих очереди на убежище в Финляндии

Yle: сотни россиян ждут очереди на убежище в Финляндии

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Lehtikuva/Sasu Makinen/Reuters

Несколько сотен граждан России ожидают решения о предоставлении им убежища в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные финской иммиграционной службы.

Агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех стран-членов ЕС принципов работы с просителями убежища из России. В связи с этим возникла проблема с очередью.

Каждой стране ЕС было поручено разработать собственные принципы работы с просителями убежища. Они начали полноценно применяться только весной 2024 года.

Согласно обновленным инструкциям, каждый случай должен быть изучен иммиграционными службами индивидуально. В частности, должны быть приняты во внимание риски для заявителей и последствия отказа в убежище.

По данным иммиграционной службы Финляндии, с прошением об убежище властям страны обратилось 714 российских граждан. В настоящее время на рассмотрении находятся более 1,1 тыс. прошений от россиян, из них 400 — от женщин, пишет Yle.

На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что его правительство надеется открыть сухопутную границу с Россией. Власти не против восстановить «необходимое движение» через нее, подчеркнул политик. Но Хельсинки по-прежнему опасается наплыва мигрантов, которые потребуют убежища в Финляндии. Им должен помешать новый антимиграционный закон, который резко критикует часть политиков Финляндии за нарушения прав человека. Подробнее о позиции премьера — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Финляндии расследуют факт незаконного пересечения границы человеком из России.

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