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Москвичам рассказали, когда в столицу вернется «классический» июль

Синоптик Вильфанд: классическая погода вернется в Москву 21 июля

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Авилов Александр/Агентство «Москва»

«Классическая» июльская погода вернется в Москву 21 июля. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что пока в столице держится погода, больше характерная для Ростова-на-Дону, Краснодара, а в начале месяца была волгоградская и астраханская температура воздуха.

По его словам, в воскресенье дневная температура опустится до +21-26°C, ночью похолодает до +13-18°C. Тем не менее 19 и 20 июля погода в Москве еще будет на 2-3°C выше климатической нормы.

До этого МЧС выпустило экстренное предупреждение о жаре в ближайшие дни в Москве. В связи с жаркой погодой жителям и гостям столицы рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор. Также на улице в течение дня советуют пить побольше воды и по возможности держаться в тени.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что до конца текущей недели в Москве будет стоять жаркая погода. По его информации, жара в столице будет преобладать весь июль. Температура воздуха будет понижаться только во время дождей.

Ранее сообщалось, какое наказание может грозить за купание в фонтанах в столице.

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