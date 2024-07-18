В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе временно приостановлено движение пассажирского морского транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление развития транспортной инфраструктуры города.

По сообщению властей города, пассажирские морские суда временно не курсируют.

Также отмечается, что на площадях Нахимова и Захарова будут предоставлены подвижные составы для обеспечения работы компенсационного маршрута.

Чуть более часа назад была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске. Власти призвали жителей, проживающих на первой линии берега, избегать подхода к окнам, прятаться в помещениях с толстыми стенами и не находиться на открытом пространстве у побережья.

Перед этим БЭК пытался совершить атаку на Севастополь, но был уничтожен, как сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

После атак такими катерами российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов противника. Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества.

Ранее на Украине назвали число уничтоженных объектов портовой инфраструктуры.