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ФСБ задержала за государственную измену жителя Великого Новгорода

ФСБ: житель Великого Новгорода задержан за госизмену

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Великом Новгороде по обвинению в государственной измене задержали местного жителя. Об этом со ссылкой на управление ФСБ по Новгородской области сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что гражданин, являясь сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса, по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Затем, выполняя данное ему задание, он передал сотруднику разведки сведения о расположенных на территории Новгородского района войсковых частях. Кроме того, он сообщил данные о месте своей работы, а также о назначении и объемах выпускаемой продукции. В дальнейшем мужчина собирался передать ГУР закрытые сведения о производимой на предприятии продукции.

Следственное отделение УФСБ России по Новгородской области возбудило в отношении фигуранта уголовное дело о государственной измене.

До этого сообщалось, что житель Орловской области задержан за финансирование украинских террористических организаций.

Ранее во Владимирской области задержали «фотоагента» за попытку вступить в ВСУ.

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