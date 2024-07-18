Россиянам дали советы, как самостоятельно измерить деформации в доме

Деформации в доме могут привести к серьезным проблемам, таким как трещины в стенах, перекосы дверей и окон, а также более серьезные структурные повреждения. Чтобы предотвратить эти проблемы и обеспечить безопасность жилья, важно своевременно измерять деформации и проверять состояние дома. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Шаклеин, инженер-геодезист, генеральный директор ООО «ГИДКАДАСТР».

«Начните с внимательного осмотра всех частей дома. Ищите трещины на стенах и потолках, особенно вокруг окон и дверей. Обратите внимание на любые изменения в наклоне полов и перекосы конструкций. Если двери и окна перестали легко открываться и закрываться, это может быть признаком деформации», — объяснил он.

С помощью строительного уровня и отвеса можно проверить вертикальность стен и горизонтальность полов.

«Например, для проверки пола положите уровень на разные участки и посмотрите, показывает ли он отклонения. Если пол не ровный, это может указывать на деформации. Отвесом можно проверить, насколько стены вертикальны. Для этого подвесьте отвес возле стены и посмотрите, отклоняется ли он от линии стены», — добавил эксперт.

Также можно использовать простой метод установки маяков. Наклейте бумажные полоски на трещины и отметьте их положение. Через некоторое время посмотрите, сместились ли отметки — это поможет вам понять, развиваются ли трещины.

«Регулярные осмотры дома хотя бы раз в год помогут своевременно выявлять проблемы. Особое внимание стоит уделять состоянию фундамента, стен, крыши и других конструкций. Высокий уровень влажности может приводить к деформациям деревянных и кирпичных конструкций, поэтому используйте влагомеры для контроля уровня влажности в доме. Если вы заметили плесень или грибок, это может указывать на повышенную влажность», — подчеркнул инженер.

С помощью тепловизора можно выявить скрытые дефекты, такие как утечки тепла, влажные зоны и места с плохой изоляцией. Это особенно полезно для обнаружения проблем на ранней стадии.

«Обязательно проверяйте состояние водопроводных и канализационных труб, электрической проводки и вентиляции, поскольку проблемы в этих системах могут приводить к серьезным повреждениям конструкций», — сказал он.

Если вы обнаружите серьезные дефекты, обязательно привлекайте специалистов для проведения детального обследования и рекомендаций по устранению проблем, резюмировал геодезист.

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