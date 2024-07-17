Пожарные ликвидировали огонь в здании в центре Москвы

Пожар в Центре цифровизации образования в Москве полностью ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар полностью ликвидирован на 700 кв. метрах», — сообщили в экстренных службах.

Инцидент начался на крыше Центра цифровизации образования в Москве, где прохожие сообщили об открытом горении. Также до прибытия к месту вызова огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 100 человек.

К тушению пожара, в котором принимали участие несколько сотен пожарных и 38 единиц техники, поочередно присоединились два вертолета авиационной пожарной службы Ка-32.

В процессе ликвидации пожара, сотрудникам МЧС пришлось разбирать кровлю.

До этого пожар в Центре цифровизации образования в Москве был локализован пожарными при поддержке пожарных вертолетов.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.