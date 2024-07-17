В центре Москвы разбирают кровлю здания, чтобы ликвидировать очаги пожара

В горящем здании Центра цифровизации образования в Москве разбирают кровлю для того, чтобы ликвидировать очаги пожара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Для ликвидации скрытых очагов пожарными проводится вскрытие кровли. К тушению привлечен вертолет. Кроме того, для ведения воздушной разведки применяются беспилотные авиационные системы. По уточненной информации, до прибытия к месту вызова огнеборцев здание самостоятельно покинули порядка 100 человек», — сообщили в экстренных службах.

В пресс-службе МЧС добавили, что более 130 человек и 38 единиц техники работают для ликвидации пожара — в том числе два вертолета.

До этого второй вертолет присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования в Москве, расположенном на Пресненском валу.

Уточняется, что на крыше Центра цифровизации образования в Москве наблюдается открытое горение.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.