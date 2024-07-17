Ростовскую область полностью включили в энергосеть

В Ростовской области восстановили электроснабжение по всему региону. Об этом сообщает Telegram-канал министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

«В 19:02 дали команду на полное включение энергоснабжения. В 19:37 включены все потребители», — сообщили в министерстве.

До этого ростовские энергетики сообщили, что из-за увеличившейся нагрузки на электросети в Ростовской области вновь вводятся меры по временному отключению электроснабжения потребителей.

По словам губернатора региона Василия Голубева, данная мера призвана снизить нагрузки, чтобы избежать аварий на объектах энергоснабжения. Отмечается, что система этих отключений задействована таким образом, что сказать заранее, где и на какое время оно произойдет, невозможно.

17 июля стало известно, что из-за аварии, вызванной аномальной жарой, 2,5 млн человек остались без электричества на юге России.

Ранее энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы.