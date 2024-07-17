Москву ждет долгожданное похолодание, но вместе с дождем и ветром

Москвичей предупредили о сильном ветре и дождях в четверг, 18 июля и пятницу, 19 июля. Предупреждение опубликовал Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

«По прогнозам синоптиков, 18 и 19 июля в столице ожидаются неблагоприятные погодные условия – сильный дождь, гроза, усиление порывов ветра до 17 м/с. Наиболее интенсивными осадки будут в ночь на четверг, 18 июля, и после 15:00 четверга. В разных районах города за двое суток может выпасть от 10 до 70 мм осадков», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Замглавы Москвы добавил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности — в частности, организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток».

Бирюков также попросил москвичей быть предельно внимательными на улице в непогоду.

До этого стало известно, что в Москве в ночь на 18 июля ожидается сильный дождь и гроза.

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