Авиация тушит пожар на Пресненском валу

Вертолет Ка-32 присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования в Москве, который расположен на Пресненском валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На место прибыл вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, он приступил к тушению», — сообщили в оперативных службах.
Уточняется, что на крыше Центра цифровизации образования в Москве наблюдается открытое горение.
На данный момент нет сообщений о пострадавших в этом районе.
До этого стало известно, что в Москве произошел сильный пожар на Пресненском валу.
16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».
По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.
Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.