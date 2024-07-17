Авиация тушит пожар на Пресненском валу

Вертолет Ка-32 присоединился к тушению пожара в Центре цифровизации образования в Москве, который расположен на Пресненском валу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На место прибыл вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, он приступил к тушению», — сообщили в оперативных службах.

Уточняется, что на крыше Центра цифровизации образования в Москве наблюдается открытое горение.

На данный момент нет сообщений о пострадавших в этом районе.

До этого стало известно, что в Москве произошел сильный пожар на Пресненском валу.

16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».

По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.