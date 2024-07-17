В московском Марьино прозвучал взрыв

Жители московского района Марьино сообщают о взрыве и пожаре на пересечении улиц Донецкая и Перерва. Кадры пожара опубликованы в Telegram-канале »Осторожно, Москва».

«По сообщениям очевидцев, три звука, похожих на взрывы, прогремели на пересечении улицы Донецкая и Перерва, после чего начался сильный пожар. По словам местных жителей, горит автомобиль КАМАЗ Миксер», — сообщает канал.

На кадрах видно, что на место инцидента уже прибыли сотрудники МЧС, которые занимаются тушением пожара.

До этого в Москве произошел сильный пожар на Пресненском валу.

16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».

По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.