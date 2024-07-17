Спасатели нашли живым 75-летнего мужчину, который провел в болоте четыре дня

В штате Мэн спасли пенсионера, который провел в болоте четыре дня, сообщает NBC News.

Неделю назад 75-летний Майкл Альтмайер из Нью-Шарона ехал на встречу в соседний Уэлд. Из одного населенного пункта в другой, судя по расчетам Google Maps, на машине можно добраться примерно за 40 минут. Однако пенсионер в назначенном месте так и не появился.

Как уточняется, мужчина пропал 8 июля, однако по неизвестной причине спасатели приступили к его поискам только 12 июля. Позднее в Департаменте внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн сообщили, что уже через несколько часов Альтмайер был найден в болоте в районе смотровой площадки парка Маунт-Блю, где позже была обнаружена его машина.

Оказалось, что пенсионер упал с насыпи, а затем заблудился и увяз в болоте. Спасатели оказали пострадавшему помощь и эвакуировали его на вертолете в ближайшую больницу. Там мужчина, остававшийся в «удивительно хорошем состоянии», провел ночь и был отпущен домой.

Ранее в Калининградской области нашли 77-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу и выживала там шесть дней.