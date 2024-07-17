«Ясновидящей» из Ставрополья грозит наказание за проведение обрядов на кладбище

Жительницу Ставропольского края, называющую себя ясновидящей, проверяет полиция после жалоб родственников усопших из-за обрядов на кладбище. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Ради съемок вирусного контента 29-летняя Полина Губанова решила проводить могильные обряды. Кроме того, блогерша, которую подписчики считают ведьмой, предлагает им свои услуги и за 15 тыс. рублей обещает навести порчу, а за 30 тыс. — сделать приворот.

По данным Telegram-канала, это не понравилось родственникам усопших, на могилах которых девушка совершает магические манипуляции. Они сочли происходящее вандализмом и попросили полицию вмешаться.

Известно, что правоохранители уже начали проверку. Какое наказание грозит «ясновидящей», не уточняется.

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