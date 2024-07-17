Москвичи проголосовали за победителей первого этапа акции «Лето в кадре»

Пользователи платформы «Активный гражданин» выбрали лучшие фотографии первого этапа акции «Лето в кадре», которая проходит во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Работы девяти победителей были отмечены в трех конкурсных номинациях: «Спортивное лето», «Мой питомец» и «Цветущее лето». В качестве награды победители получат по 15 тыс. баллов за первое место, по 10 тыс. — за второе и по 5 тыс. — за третье.

Кроме того, авторам всех снимков, прошедших модерацию, начислят по 300 баллов.

Баллы можно обменять на сувениры городских электронных проектов, скидки, а также на билеты в столичные театры и музеи и на другие мероприятия на сайте «Миллион призов».

В течение прошлого месяца во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» горожане фотографировали столичные арт-объекты и композиции.

На первый этап прислали более 400 фото, 95 из которых прошли модерацию.

Сейчас идет второй этап акции. Москвичи могут загрузить фото в специальную форму до 28 июля. Лучшие из них будут представлены на голосовании, которое пройдет в августе.