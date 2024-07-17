Вооруженный мужчина пытался проникнуть в здание суда в Зеленодольске

Мужчина с ножами пытался проникнуть в здание Зеленодольского городского суда. Об этом сообщили в ГУФССП России по Республике Татарстан.

По данным пресс-службы, вооруженный злоумышленник подошел к двери служебного входа. Он долго стучал и пытался ее открыть, но не смог. Тем временем судебные приставы узнали о происходящем по камерам видеонаблюдения и заблокировали центральный вход в здание суда, а также сообщили об инциденте в экстренные службы.

Сотрудники приблизились к мужчине, чтобы начать с ним переговоры, но он «отреагировал неадекватно» и не оставил попыток проникнуть внутрь здания. Тогда приставы обезоружили буйного гражданина и заковали его в наручники. В ходе задержания им не пришлось применять оружие.

На мужчину составили административный протокол, а передали его правоохранителям, которым он так и не смог объяснить причину своих действий.

Ранее россиянин избил полковника юстиции и росгвардейцев в здании следственного управления в Люберцах.