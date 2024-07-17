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У стрелявшего в Трампа мужчины нашли пульт от самодельных устройств

ABC News: стрелявший в Трампа хранил в машине самодельные устройства

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Brendan McDermid/Reuters

Специалисты американского Федерального бюро расследований (ФБР) нашли в кармане мужчины, совершившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пульт от самодельных устройств, которые он хранил в своем автомобиле. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники.

«Дистанционный передатчик, возможно, предназначался для активации двух подозрительных устройств, найденных в машине подозреваемого, и одного — в его доме», — говорится в материале.

Уточняется, что устройства были сделаны в контейнерах с боеприпасами, в которых также находились приемники, на которые, предположительно, должен был поступать сигнал с пульта подозреваемого.

В настоящее время предметы находятся на экспертизе. Специалисты выясняют, предназначались ли они для причинения вреда людям или же для отвлечения внимания.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Европарламент отказался обсуждать покушение на Трампа.

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Покушение на Трампа
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