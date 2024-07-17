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При столкновении «Ласточки» и легковушки погибли четыре человека

Полиция сообщила о четырех погибших в ДТП с «Ласточкой» под Петербургом

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Телеграм-канал Петербургская полиция

Под Санкт-Петербургом столкнулись скоростной поезд «Ласточка» и легковой автомобиль Renault. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции «Дивенская» около 14:40 мск. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Движение поездов в этом направлении было временно остановлено из-за остановки «Ласточки».

До этого в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда оказался человек. Пострадавший был извлечен из-под поезда живым, о травмах не сообщается.

Из-за сложившейся ситуации пассажирам пришлось дольше обычного ждать поезда на отрезках пути от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».

Ранее в Белгородской области с рельсов сошел поезд.

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