При столкновении «Ласточки» и легковушки погибли четыре человека

Под Санкт-Петербургом столкнулись скоростной поезд «Ласточка» и легковой автомобиль Renault. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде станции «Дивенская» около 14:40 мск. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. На место происшествия прибыли для установления обстоятельств ДТП сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России. Движение поездов в этом направлении было временно остановлено из-за остановки «Ласточки».

До этого в метро Санкт-Петербурга под колесами поезда оказался человек. Пострадавший был извлечен из-под поезда живым, о травмах не сообщается.

Из-за сложившейся ситуации пассажирам пришлось дольше обычного ждать поезда на отрезках пути от «Проспекта Ветеранов» до «Нарвской» и от «Площади Ленина» до «Девяткино».

Ранее в Белгородской области с рельсов сошел поезд.