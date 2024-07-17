Суд отложил заседание по жалобам на приговор художнице Скочиленко

Городской суд Санкт-Петербурга отложил на сентябрь рассмотрение апелляций на приговор активистке-художнице Александре Скочиленко, которая разместила в магазине листовки в виде ценников с ложной информацией о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Глава пресс-службы Дарья Лебедева уточнила, что решение о переносе рассмотрения апелляций было принято по ходатайству стороны защиты, поскольку трое адвокатов не смогли присутствовать в процессе сегодня. Кроме того, осужденную не подготовили для подключения по видео-конференц-связи, а в адрес суда также поступили дополнения по жалобам, которые нужно разослать всем участникам процесса.

«Новое заседание назначено на 11 сентября», — сказала Лебедева.

По ее словам, на приговор поступили две жалобы и замечание на протокол судебного заседания от защитников, а также апелляционное представление прокурора. Известно, что в прениях по делу гособвинение просило назначить Скочиленко восемь лет в колонии общего режима.

16 ноября 2023 года Василеостровской районный суд приговорил художницу к семи годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про Вооруженные силы России. В марте 2022 года Скочиленко заменила пять ценников в одном из магазинов Санкт-Петербурга на стилизованные под них листки с информацией о ходе военной операции РФ на Украине, которая не соответствует позиции министерства обороны России. Художница оставалась под стражей в течение полутора лет. Суд признал ее виновной по статье по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам экс-сотрудницу Минюста.