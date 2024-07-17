Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы из России подхватили кишечную инфекцию в пятизвездочном турецком отеле

TourDom: россияне заболели во время отдыха в пятизвездочном отеле в Бодруме

close
100%
Depositphotos

В Бодруме как минимум трое российских туристов подхватили кишечную инфекцию, отдыхая в пятизвездочном отеле Norm Collection Door'a. Об этом пишет TourDom.

Всем пострадавшим был поставлен один диагноз — кишечная инфекция.

По словам одной из заболевших туристок, персонал отеля вел себя доброжелательно и приносил диетическую еду и воду в номер после ее возвращения из больницы. Там девушке, как уточняется, поставили капельницу и выписали антибиотики. Она предполагает, что могла заразиться, купаясь в море.

«В бассейнах не купались, из подозрительного ели только роллы (но за день до этого тоже ели, все было ок). Может быть, в море что-то слили, тут бухта и еще несколько отелей», — говорит россиянка. Она отмечает, что претензий к отелю у нее не осталось.

Помощь медиков также понадобилась двум другим туристам из России. У них также наблюдались классические для пищевого отравления симптомы. Известно, что в страховую компанию в связи этим обращались трое отдыхающих, хотя пострадавших от инфекции может быть больше.

Ранее 13 детей госпитализировали из парк-отеля в Подмосковье, куда они приехали на слет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами