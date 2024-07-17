В Ленинградской области столкнулись пассажирский поезд и автомобиль

Пассажирский поезд «Ласточка» столкнулся с автомобилем на регулируемом железнодорожном переезде в Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В заявлении отмечается, что инцидент произошел на 84-м километре перегона Строганово — Мшинская. Заметив на путях автомобиль, машинист поезда применил экстренное торможение. Но, несмотря на это, аварии избежать не удалось.

«На место происшествия выехал Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Алексей Оптовкин. В настоящее время движение поездов остановлено», — говорится в публикации.

После происшествия сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры организовали проверку. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и принять меры в случае выявления нарушения законодательства о безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.

Издание «Фонтанка» сообщило, что в салоне автомобиля находились двое взрослых и двое детей. Никого из них спасти не удалось.

15 июля в городе Старый Оскол в Белгородской области столкнулись два тяговых агрегата. В результате один из поездов сошел с рельсов и перевернулся на бок.

Ранее в Курской области произошла авария с участием поезда и грузового автомобиля.