Москвичей предупредили о грозе и сильном дожде

В Москве в ночь на 18 июля ожидается сильный дождь и гроза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный главк МЧС России.

«В период с 01:00 до 09:00 18 июля в Москве ожидается сильный дождь, гроза», — говорится в публикации.

Такое же предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что 18 июля в Московском регионе ожидаются дожди с грозами, особенно сильные осадки пройдут на севере Московской области.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщал, что в ночь на 18 июля, по-прежнему будет тепло, но к районам Московской области будет приближаться фронтальный раздел. Из-за этого начнутся дожди, местами даже возможен град. Днем максимальная температура составит +25...+28°C, однако 30-градусную жару, по его словам, уже можно не ждать. Он также предупредил, что 18 июля порывы ветра достигнут 17 м/с.

Ранее жителям Петербурга рассказали о погоде 18 июля.