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Белоруссия отменила визы для 35 стран Европы

Белоруссия вводит безвизовый режим с 35 европейскими странами

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Белорусские власти приняли решение ввести безвизовый режим для граждан более чем 30 европейских стран. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пограничный комитет республики.

«Решением главы государства... безвизовый порядок въезда в Беларусь... распространен на граждан еще 35 стран Европы», — говорится в сообщении без уточнения, о каких именно государствах идет речь.

Отмечается, что иностранцы смогут находиться в Белоруссии не более 30 суток с момента въезда, а также выехать с территории республики в любую третью страну за исключением России.

Действовать новый порядок въезда начнет с 08:00 19 июля.

До этого Белоруссия вводила безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы и Польши. После этого в Евросоюзе заявили, что белорусские власти якобы вербуют в свои агенты европейских граждан.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, власти соседних стран ЕС уже ничего не могут придумать существенного, чтобы бороться. Он подчеркнул, что никто приезжающих в Белоруссию граждан соседних стран Евросоюза не выслеживает на границе и не вербует.

Ранее Польша объявила в розыск уехавшего в Белоруссию бывшего судью.

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