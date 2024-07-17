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Хинштейн призвал наказать растоптавшего крест дагестанского блогера

Хинштейн обратился в МВД из-за блогера, растоптавшего православный крест

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти блогера из Дагестана, который растоптал православный крест и транслировал это в интернете. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире, сопровождая свое скотское поведение оскорблениями в адрес всех христиан» — подчеркнул парламентарий.

Он также призвал правоохранительные органы немедленно начать поиски мужчины.

Депутат направил свое обращение в Генпрокуратуру и МВД, поскольку за «такое наглое надругательство над православными святынями» следует наказать «по всей строгости закона».

17 июля агентства Ura.ru опубликовало видео, на котором мужчина растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Реакции правоохранительных органов пока не последовало.

Ранее в Москве мигрант задул свечи в храме и напал на прихожанку.

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