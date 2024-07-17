В Москве задержан владелец точки, после покупки еды в которой отравились 17 человек

В Москве предъявили обвинение владельцу точки общепита, после покупки еды в которой отравились 17 человек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент мужчина задержан, свою вину в произошедшем он не признает. Сотрудники ведомства будут ходатайствовать о заключении под стражу.

В рамках следственных мероприятий удалось выяснить, что сотрудники работали незаконно. Они не заключали трудовой договор с начальником.

«Продолжается проведения следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – поделились в ведомстве.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей было возбуждено после того, как в Москве отравились 15 иностранцев, позже количество пострадавших возросло до 17 человек. Все они покупали шаверму в точке около хостела на Дмитровском шоссе, где проживали.

Ранее иностранец получил срок 20 лет по делу об отравлении наркотиками в Астрахани.