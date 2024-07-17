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В Кремле объяснили ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области

Песков: ограничения в Белгородской области продлятся до создания безопасной зоны

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MGIMO360 TV/YouTube

Ограничение доступа в 14 населенных пунктов Белгородской области, решение о котором было принято в целях безопасности граждан, продлится до окончания операции по созданию буферной зоны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта операция продолжается. Она будет продолжаться до успешного завершения. Но вместе с тем, пока она еще не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики», — подчеркнул Песков.

До этого пресс-секретарь заявил, что российские войска продолжают активную работу по созданию санитарной зоны в Харьковской области для обеспечения безопасности Белгорода. «Работа в этом направлении ведется», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда будет решен вопрос безопасности Белгорода. Он также отметил, что детали проводимой операции могут разъяснить только в Минобороны РФ.

В Марте Путин допустил появление на Украине санитарной зоны.

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