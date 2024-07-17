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HR-эксперт раскрыла, как наладить здоровую атмосферу в коллективе

HR-эксперт Махмутова: создать здоровую атмосферу в коллективе помогут HR-проекты

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Freepik.com

Наладить здоровую атмосферу в коллективе, улучшить настроение и благополучие сотрудников помогут различные HR-проекты. Об этом в интервью РИАМО сообщила HR-консультант, эксперт по управлению человеческими ресурсами, член Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП) Диана Махмутова.

«Одним из важнейших элементов HR-проектов являются конфиденциальные консультации, доступные через внешние платформы партнеров. Сотрудники могут обсуждать личные и профессиональные проблемы с квалифицированными специалистами анонимно», — отметила Махмутова.

Также, по ее словам, крайне важны корпоративные программы, предлагающие услуги психологов, врачей, финансовых консультантов, юристов и карьерных коучей. Тимбилдинги и выездные мероприятия играют ключевую роль в укреплении команды и создании устойчивых взаимоотношений между сотрудниками, добавила эксперт.

До этого Махмутова предупреждала, что неблагоприятная атмосфера в коллективе оказывает негативное влияние на производительность труда сотрудников, их способность концентрироваться и принимать решения. Стрессовые ситуации на работе, по ее словам, могут вызвать бессонницу, которая в свою очередь может привести к различным заболеваниям, в том числе к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым патологиям.

Ранее эксперт дала советы по трудоустройству после длительного перерыва.

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