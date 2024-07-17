Внутри собаки ветеринары нашли «магазин игрушек»

В Нижнем Новгороде пес породы самоед оказался на операции после того, как съел детские игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе городского Госветуправления.

Как пояснили ветеринары, пес — постоянный клиент клиники: он давно наблюдается по заболеванию почек. Но в этот раз обращение за помощью не было связано с хроническим диагнозом животного.

«На протяжении трех дней собака чувствовала себя плохо. На рентгене был обнаружен целый детский магазин с уточками, лошадками, скрепышами», — раскрыла причину недомогания пса начальник госветклиники Канавинского района Анна Сидорова.

Ветврачи приняли решение об экстренной операции и извлекли из желудка и кишечника самоеда инородные предметы.

По словам Сидоровой, операция прошла успешно. Сейчас питомец ест самостоятельно и продолжает посещать клинику, где ему ставят капельницы.

Ранее в Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу.